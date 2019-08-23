سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع رأى: غالبية الأمريكيين يعارضون عزل ترامب

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:45 م
استطلاع رأى: غالبية الأمريكيين يعارضون عزل ترامب الرئيس دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر استطلاع جديد للرأى أجرته جامعة "مونماوث" الأمريكية أن غالبية الأمريكيين يعارضون عزل الرئيس دونالد ترامب.

 

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة أن بيانات الاستطلاع تشير إلى معارضة 59 % ممن شملهم الاستطلاع لعزل ترامب وإجباره على ترك منصبه، بينما شهدت شعبية ترامب خلال الاستطلاع نفسه ثباتا عند الـ40 %. 


وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى الفجوة الحزبية الواضحة فى الاستطلاع حول ما إذا كان ينبغى للجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى الاستمرار فى التحقيقات المعنية بمساءلة ترامب بغرض عزله، فى ضوء تأييد 72 % من الديمقراطيين و39 % فقط من المستقلين و8% من الجمهوريين لمثل هذا التحقيق باعتباره فكرة جيدة. 


وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الديمقراطى جيرى نادلر، أكد إطلاق لجنة تحقيق حول مساءلة ترامب فى وقت سابق من أغسطس الجاري، إضافة إلى إرساله خطابًا يطالب فيه أربعة من رؤساء لجان مجلس النواب الديمقراطى الذين يقودون التحقيقات حاليًا فى قضايا ترامب، بمشاركة وثائق ومعلومات للمساعدة فى تحقيق لجنته فى أى انتهاكات محتملة؛ الأمر الذى قد يؤدى إلى توفير مستندات محتملة ضد الرئيس الأمريكي. 


وفى خطاب إلى رؤساء لجان الاستخبارات والخدمات المالية والشئون الخارجية والإشراف والإصلاح، طلب نادلر الوثائق والشهادات والودائع ونصوص المقابلات التى ربما يكون لها صلة بتحقيقات اللجنة القضائية المستمرة.


وكانت اللجان الخمسة معا قد أجرت مقابلات مع شهود، واستدعت وثائق لها صلة بسلوك ترامب، وعلاقاته التجارية الخارجية، وحملته الانتخابية، والأموال التى دفعها مقابل عدم الانفصال عن علاقاته النسائية وأمواله الخاصة.


وأشارت الصحيفة إلى مقاومة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى حتى الآن للاهتمام المتزايد للديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى بفتح تحقيق رسمى لعزل ترامب.


وفضلت بيلوسى بدلاً من ذلك مواصلة التحقيقات التى أطلقتها لجان مجلس النواب بالفعل فى الشؤون المالية والتعاملات التجارية لترامب، إضافة إلى مزيد من التحقيقات فى الأدلة التى جمعها المستشار الخاص السابق روبرت مويلر خلال التحقيق الذى أجراه لمدة عامين تقريباً حول التدخل الروسى فى انتخابات عام 2016.


الولايات المتحدة

استطلاع رأى

ترامب

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: ترامب يغير موقفه من هونج كونج لكسب نفوذ بالمفاوضات التجارية مع الصين.. نتنياهو يستغل "المستوطنات" لحشد قاعدته اليمينية قبل الانتخابات.. حرائق الأمازون تثير فتنة سياسية بين ماكرون ورئيس البرازيل

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:26 م

نيويورك تايمز: ترامب يغير موقفه من هونج كونج لجنى مكاسب فى الحرب التجارية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:14 م

تجريد ملكة جمال من تاجها بسبب ترامب.. تعرف على السبب

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:48 م

إندبندنت: ترامب تحت الحصار مع تجدد مطالب العزل وتراجع شعبيته

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:13 ص

الرئيس الأمريكي ترامب يقدم وسام الحرية الرئاسي إلى بوب كوزي

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة