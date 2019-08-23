أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط متهمين قتلوا عامل لسرقته بشبرا الخيمة

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، بورود بلاغا من أهالي منطقة الشعراوي ببهتيم بشبرا الخيمة بمصرع شاب علي يد لصوص حاولوا سرق أموال بحوزته ، انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث واوضحت التحريات الاولية ان المجني عليه يدعي " حسين . م . ح " يعمل باحدي شركات القطاع الخاص كان يسحب بعض الاموال الخاصة بعمله من ماكينة صراف الي بمنطقة شارع الشعراوي ببهتيم دائرة القسم وكان يتربص له متهمان يقود احداهما " تروسيكل " وخطفوا منه الاموال وعندما حاول المتهم اللحاق بهم وتمسك بمركبة التروسيكيل " ضربوه فسقط جثه هامدة ، فيما تكثف الاجهزة الامنية من جهودها لضبط المتهمين وجاري فحص عددا من المشتبه بهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .