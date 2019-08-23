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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط متهمين قتلوا عامل لسرقته بشبرا الخيمة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:42 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط متهمين قتلوا عامل لسرقته بشبرا الخيمة اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية- فريق المحافظات

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تكثف الأجهزة الامنية بالقليوبية، من جهودها لضبط متهمين ضربوا عامل حتي الموت للاستيلاء علي أموال ، سحبها المجني عليه من إحدي ماكينات الصراف الآلي بشارع الشعراوي ببهتيم بشبرا الخيمة . 

 تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، بورود بلاغا من أهالي منطقة الشعراوي ببهتيم بشبرا الخيمة بمصرع شاب علي يد لصوص حاولوا سرق أموال بحوزته ، انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث واوضحت التحريات الاولية ان المجني عليه يدعي  " حسين . م . ح "  يعمل باحدي شركات القطاع الخاص كان يسحب بعض الاموال الخاصة بعمله من ماكينة صراف الي بمنطقة شارع الشعراوي ببهتيم دائرة القسم وكان يتربص له متهمان يقود احداهما " تروسيكل " وخطفوا منه الاموال وعندما حاول المتهم اللحاق بهم وتمسك بمركبة  التروسيكيل " ضربوه فسقط جثه هامدة ،  فيما تكثف الاجهزة الامنية من جهودها لضبط المتهمين وجاري فحص عددا من المشتبه بهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .
 
 
 


 

 


شبرا الخيمة

قتل

مديرية امن القليوبية

مباحث القليوبية

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