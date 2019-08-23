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أمن القاهرة ينفذ 995 إزالة إدارية ويضبط 14 سيارة مطموسة الأرقام

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:19 م
أمن القاهرة ينفذ 995 إزالة إدارية ويضبط 14 سيارة مطموسة الأرقام حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة لتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكل الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها، ومواجهة ظاهرة انتشار مركبات التوك توك والمقاهى بدون ترخيص.

 

وشارك فى الحملة كل جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية، واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وأسفرت فى مجال المرافق عن تنفيذ 995 إزالة إدارية – 186 محاضر إشغال طريق - 73 محاضر إدارية بدون ترخيص 36 محاضر تلوث بيئة – 83 محاضر بائع متجول – 6 عربة كارو - 5 محاضر عدم شهادة صحية-1 عربة يد لبيع الفاكهة - 9 فاترينة استانلس لبيع المأكولات -  4 توك توك – 2 غلق أدارى – 14 لافتة إعلانات - 1 غرزة شاى– 2 استكمال اعمال الازالة - 2 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، 2 عربة فول – 20 تاندة – 8 محاضر تلوث بيئة - 10 تشميع محلات.

 

وفى مجال المرور تم ضبط 14 طمس اللوحات – 50 الانتظار فى الممنوع – 48 تعطيل حركة المرور 27 ملصقات ومعلقات – 150 متنوعة – 130 مخالفة شروط التراخيص – 16 حظر سير النقل – 50 بدون قيادة – 107 بدون تسيير – 79 انبعاث دخان – 571 أمن ومتانة  10 دراجات نارية – 5حجز توك توك - 7 حجز مركبات - 2264 مخالفات الكلابش – 4138 نموذج 125- 74 تصالح، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


مباحث القاهرة

مخالفات مرورية

شروط التراخيص

رفع اشغالات

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