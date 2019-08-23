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أردوغان: سأناقش مع ترامب التطورات فى إدلب بسوريا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:50 م
أردوغان: سأناقش مع ترامب التطورات فى إدلب بسوريا رجب طيب أردوغان الرئيس التركى وترامب
أنقرة (رويترز)

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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه سيناقش التطورات فى شمال غرب سوريا فى اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى الأيام القادمة، فى حين تواصل الحكومة السورية هجومها فى المنطقة.

وفى وقت سابق اليوم أبلغ أردوغان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى اتصال هاتفى بأن الهجوم يسبب أزمة إنسانية ويهدد الأمن القومى التركي.

وقال أردوغان فى احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه إن تركيا تهدف إلى إقامة "منطقة سلام" على طول حدودها الجنوبية.

 

 


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