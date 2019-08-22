‏‫‏‫مياه سوهاج: بدء تنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى الشوكا والحما وجزيرة طما العام المقبل‬

‫كتب أحمد مين ‬

‫أعلن اللواء محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن البدء في تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى (الشوكا - الحما - جزيرة طما) بمركز طما، في شهر يناير القادم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تشمل المشروعات تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية.‬

‫وأشار رئيس الشركة إلى أنه خلال العام الجاري، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر/ثانية، وخط طرد وشبكات انحدار وعدد 2725 وصلة منزلية، ومن المتوقع تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بقرى السكساكا وقاو غرب عقب الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها العام القادم. ‬

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