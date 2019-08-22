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وكالة أنباء روسية : الاتحاد الأوروبي يعارض عودة روسيا إلى مجموعة "G8"

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:29 م
وكالة أنباء روسية : الاتحاد الأوروبي يعارض عودة روسيا إلى مجموعة "G8" الرئيس الروسى بوتين
وكالات

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أفاد مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعارض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار "G8" قبل إزالة الأسباب التي أدت إلى إخراجها منها.

وقال المصدر وفقا لما نقلته وكالة نوفسيتى : "ستكون لدعوة روسيا للمشاركة في لقاءات مجموعة السبعة الكبار "G7" دون أي شروط نتائج عاكسة، وستكون هذه الدعوة علامة لضعفنا".

وأضاف أن الحوار مع موسكو يمكن إجراؤه داخل مجموعة العشرين، معبرا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن مجموعة السبعة الكبار يجب أن تبقى "ندوة للديمقراطيات المتمسكة بالقيم المشتركة".

ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقا على اقتراح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدعوة روسيا للمشاركة في قمة مجموعة "G7" التي ستعقد في الولايات المتحدة عام 2020. ومن المتوقع أن يطرح ترامب هذه المسألة في لقاء المجموعة في مدينة بياريتز بفرنسا. بدوره أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تستبعد استئناف عمل مجموعة "G8"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك "لا يعد غاية بذاتها" بالنسبة لروسيا.

وكانت مجموعة "G8" موجودة منذ عام 1998. وعلقت الدول المشاركة فيها دعوة روسيا للمشاركة في لقاءاتها بعد الأحداث في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا عام 2014.


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مجموعة السبع

روسيا

مجموعة الثمانية الكبار

جموعة السبعة الكبار

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G8

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