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وفد الجمعية التونسية للتنمية البشرية يزور مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:15 م
وفد الجمعية التونسية للتنمية البشرية يزور مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وفد الجمعية التونسية يزور مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

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استقبل مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، اليوم الخميس، وفدًا من الجمعية التونسية للتنمية البشرية للتدريب ومؤسسة تمكين للتنمية والتدريب؛ للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب.
 
وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح تفصيلى لجهود وأنشطة المرصد والمهام التى يقوم بها، ودوره فى محاصرة أفكار الجماعات الإرهابية، من خلال وحدات المرصد، الذى يضم 12 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، وكذلك أبرز الإصدارات والدراسات الصادرة عن المرصد وأبرز القضايا التى يتناولها المرصد بالدراسة والتحليل على الصعيدين المحلى والدولى.
 
من جانبه أعرب وفد الجمعية التونسية للتنمية البشرية والتدريب عن إعجابه الشديد بالدور الذى يقوم به مرصد الأزهر فى محاربة الأفكار المتطرفة، وترسيخ مفاهيم الوسطية ومواجهة فوضى الفتاوى، مشيدًا بأداء المرصد فى تناول قضايا الإسلام والمسلمين عالميًا.

 


تونس

الازهر الشريف

مركز الازهر للفتوى

لجنة الفتوى

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