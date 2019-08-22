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وزيرة البيئة تناقش مع محافظ القاهرة الوضع التنفيذى لمنظومة النظافة

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:03 ص
وزيرة البيئة تناقش مع محافظ القاهرة الوضع التنفيذى لمنظومة النظافة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتبت آية دعبس

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عقدت وزارة البيئة، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعا لمناقشة وضع منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة والوضع الحالى لمدفن العبور بحضور رئيس هيئة تجميل ونظافة القاهرة ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزير التنمية المحلية وممثلين عن الجهات المعنية والهيئة العربية للتصنيع.
 
وناقش الاجتماع موقف تنفيذ خطة تحسين منظومة النظافة بالقاهرة فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية من غلق المقالب العشوائية ووضع المحطات الوسيطة، وأيضا ما يخص عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وادارة المحطات.
 
وأكدت الوزارة، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يقوم بالرصد والرقابة لوضع منظومة ادارة المخلفات من خلال تنفيذ منظومة للرصد والمتابعة، حيث تم إنشاء تطبيقين للرصد أحدهما على مستوى الجهات المختصة وآخر يتلقى رصد المواطن لبؤر تجمع المخلفات بالتطبيق على عدد 6 أحياء كمرحلة أولى، وشددت على دور عمليات الرصد والمتابعة في تفعيل المنظومة.
 
وفيما يخص مدفن العبور، وجهت وزاقرة البيئة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الحالى للمدفن ورفع المخلفات واعداد خطة تشغيل للمدفن يقوم جهاز المخلفات بالمتابعة الدورية لها وإحكام عمليات دخول المخلفات به، حيث وجهت ضرورة رفع وتفريغ المخلفات بالمحطات الوسيطة الحالية ونقاط المناولة والتخلص الآمن منها بالمواقع المخصصة.
 
من جانبه، أكد محافظ القاهرة على ضرورة الاسراع بتنفيذ الإجراءات العاجلة فيما يخص تنفيذ منظومة النظافة ومعالجة الوضع بمدفن العبور.
 
وزارت وزيرة البيئة عقب الاجتماع نقطة تجميع المخلفات بالفسطاط برفقة اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة حيث تفقدت الوضع بالنقطة والتي من المزمع إقامة محطة وسيطة بها ووجهت بالرفع والتفريغ المستمر للمخلفات ضمانا لعدم حدوث تراكمات أو اشتعال عشوائى.

 


وزارة البيئة

مخلفات

منظومة المخلفات الجديدة

محافظة القاهرة

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