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ملك إسبانيا خوان كارلوس يخضع لجراحة فى القلب السبت القادم

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:09 م
ملك إسبانيا خوان كارلوس يخضع لجراحة فى القلب السبت القادم خوان كارلوس ملك إسبانيا
مدريد (رويترز)

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قال متحدث باسم العائلة الملكية فى إسبانيا، اليوم الخميس، إن الملك خوان كارلوس (81 عاما) ووالد الملك الحالى فيليبى السادس سيخضع لجراحة فى القلب يوم السبت.

وحدد الأطباء موعد الجراحة فى يونيو الماضى، بعد فحص دورى للملك الذى احتفظ فخريا باللقب بعد تخليه عن العرش فى 2014،  وستجرى العملية فى مستشفى كويرون فى مدريد.

وفى مايو، أعلن خوان كارلوس قراره بالانسحاب من الحياة العامة وانقطع عما تبقى له من مشاركات مؤسسية وظهور منذ يونيو.

ولعب الملك دورا حيويا فى السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو لكن فترة حكمه التى استمرت 40 عاما تشوهت فى السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.

 

 


ملك إسبانيا

أخبار إسبانيا

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جراحة فى القلب

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