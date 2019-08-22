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مصر تحقق معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:52 م
مصر تحقق معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر تحقق معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز.. الحكومة توافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. و«مدبولى»: إشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

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ـ السيسى يحضر قمة الدول السبع الكبرى بدعوة من الرئيس الفرنسى.. السياسة تهزم الاقتصاد فى قمة الكبار.. ترامب يضغط لإعادة روسيا وماكرون يتفق.. بريكست يضع جونسون فى مأزق.. وتحديات إيطاليا وكندا وألمانيا تتصدر الواجهة

 

ـ اللجنة الخماسية تُعلن مدرب المنتخب الجديد الأسبوع المقبل

 

ـ مصر تحقق معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز.. الحكومة توافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. و«مدبولى»: إشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

 

ـ الملاكمة والسباحة والتايكوندو.. مصر تواصل حصد «الذهب والفضة» فى دورة الألعاب الأفريقية

 

ـ «يوسف» يدفع بعناصر جديدة.. الأهلى يتسلّح بالدكة والتاريخ لاستعادة الثقة أمام «اطلع برة»

 

ـ استثمارات بـ 5 مليارات جنيه لتنمية سيناء.. «التخطيط»: رفع مخصصات الصعيد بنسبة 22%.. والبحر الأحمر الأعلى فى الاستثمارات الموجهة للجنوب ب 3.58 مليار

 

ـ قبول أكثر من 75 ألف طلب تحويلات تقليل الاغتراب فى تنسيق الجامعات.. «التعليم العالى»: انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة غداً بحد أدنى 50%

 

ـ هيثم شاكر فى ندوة «اليوم السابع»: أنا مش مطرب صيف وساحل أنا بشتغل للتاريخ

 

ـ "العربية للتصنيع" تبحث مع شركة ألمانية إنتاج أجهزة فحص الحقائب

 

ـ مصر تطالب أوروبا بـ700 مليون دولار من أموال النظام السابق

اليوم السابع
اليوم السابع

السيسي

انتاج الغاز

تيدروس ادهانوم

الصحة العالمية

هيثم شاكر

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