مصر تحقق معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر تحقق معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز.. الحكومة توافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. و«مدبولى»: إشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

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