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مصرع طفل صدمته دراجة نارية بالدقهلية بسبب السرعة الزائدة

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:11 ص
مصرع طفل صدمته دراجة نارية بالدقهلية بسبب السرعة الزائدة اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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لقى طفل مصرعه ، صدمته دراجة نارية على طريق شربين الأحمدية بالدقهلية بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين من مستشفى شربين العام بوصول الطفل محمد محمد قدوس 5 سنوات جثة هامدة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ تبين أن دراجة نارية صدمت الطفل على طريق شربين الأحمدية بالدقهلية بسبب السرعة الزائدة، وتم ضبط سائق الدراجة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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