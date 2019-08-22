مش دايمًا سببه مشكلة فى القلب.. اعرف أسباب ألم الصدر منها ارتجاع المرىء

كتبت فاطمة خليل

كثير منا يربط بين ألم الصدر والأزمة القلبية أو أمراض القلب، ولكن هذا ليس دائمًا، فهناك ألم الصدر غير القلبى "non-cardiac chest pain"، ويرتبط ألم الصدر غير القلبي بمشكلة في المريء، مثل مرض ارتجاع المرىء، وتشمل الأسباب الأخرى لألم الصدر مشاكل العضلات أو العظام وأمراض الرئة، ومشاكل المعدة، والإجهاد، والقلق ، والاكتئاب، وفقًا لموقع "كلايفند كلينيك".



الم الصدر قد يكون بسبب ارتجاع المرئ

ما هو ألم الصدر غير القلبي؟

ألم الصدر غير القلبي هو مصطلح الذي يستخدم لوصف الألم في الصدر والذي لا ينجم عن أمراض القلب أو الأزمات القلبية.

وغالبًا ما يوصف ألم الصدر غير القلبي بالشعور بالذبحة الصدرية، حيث يشعر المريض بضغط أو ضغط ألم خلف عظمة الثدي، وفى بعض الأشخاص أيضًا يمكن أن ينتشر الألم في الرقبة أو الذراع الأيسر أو الظهر وقد يستمر الألم لبضع دقائق أو لساعات.

أسباب ألم الصدر غير القلبي

في معظم الناس، يرتبط ألم الصدر غير القلبي بمشكلة فى المريء، وهو الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة، هناك العديد من مشاكل المريء المختلفة التي يمكن أن تسبب آلام في الصدر.

ويسبب ارتجاع المرئ 22 إلى 66 % من ألم الصدر غير القلبي، كما تشمل مشاكل المريء الأخرى الأقل شيوعًا والتي يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر ما يلي:

-مشاكل العضلات، وتسمى أيضًا اضطرابات حركة المريء، وفي الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، يمنع نشاط العضلات غير الطبيعي في المريء الطعام من الحركة عبر المريء بشكل طبيعي، ويسبب تقلصات العضلات (تشنج المريء) وانقباضات الضغط المرتفع أو الضغط على المريء.

-فرط الحساسية المريئية، يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من ألم شديد عندما يكون هناك تغير طفيف في الضغط في المريء أو عند وصول كمية صغيرة من حمض المعدة إلى المريء.

مشاكل أخرى يمكن أن تسبب ألم الصدر غير القلبي

تشمل بعض المشكلات الأقل شيوعًا التي يمكن أن تسبب ألم الصدر غير القلبي ما يلي:

-مشاكل العضلات أو العظام في الصدر أو جدار الصدر أو العمود الفقري (الظهر).

-أمراض الرئة أو الأنسجة التي تغطي الرئتين.

-مشاكل المعدة، مثل القرحة.

-الإجهاد والقلق، أو الاكتئاب.

هل الأشخاص الذين يعانون من ألم الصدر غير قلبي لديهم أعراض أخرى؟

قد يعاني المرضى الذين يعانون من ألم الصدر غير قلبي من حرقة في المعدة أو مرارة في الفم، في بعض المرضى، يحدث ألم في الصدر غير القلبي بعد تناول الطعام، بالنسبة لبعض المرضى، يرتبط ألم الصدر غير القلبي بالإجهاد أو القلق أو الاكتئاب.