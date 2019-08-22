مشرعو كوسوفو يصوتون لصالح حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

بريشتينا أ ش أ

صوّت المشرعون فى برلمان كوسوفو، اليوم الخميس، لصالح حل برلمان البلاد وإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناى الشهر الماضي.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم أن نواباً فى البرلمان، الذى يتألف من 120 مقعداً، صوتوا اليوم لصالح حله وإجراء انتخابات مبكرة من المتوقع أن تجرى خلال 45 يوماً.

وكان رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناى قد قدّم استقالته من منصبه - الشهر الماضى - وحث رئيس البلاد على الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وجاء قرار استقالة هاراديناى بعدما استدعته المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاى الهولندية للاستجواب فى قضية الجرائم المرتكبة فى حق ذوى الأصول الصربية خلال الحرب التى دارت فى كوسوفو الفترة بين عامى 1998 و1999 وبعدها.