سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مستشار تنسيق الأزهر: أكثر من 34 ألفا سجلوا رغباتهم حتى الآن

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:35 م
مستشار تنسيق الأزهر: أكثر من 34 ألفا سجلوا رغباتهم حتى الآن الدكتور محمد سيد فرج مستشار رئيس جامعة الازهر للتنسيق
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمد سيد فرج ،مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق، فى تصريحات خاصة، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم عبر موقع بوابة الحكومة المصرية ،منذ بدء التسجيل من الثلاثاء الماضى وحتى اليوم الخميس ،وصل الى 34 ألف و 241 طالب وطالبة ،والذين يحق لهم التسجيل عددهم 63 ألف و 940 طالب وطالبة ، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 25 أغسطس.
 
وأعلنت الجامعة عن تجهيز 3 معامل بفروع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى فتح جميع المعامل بالجامعات المختلفة لتسجيل الرغبات أسوة بفتحها أمام طلاب الثانوية العامة.
 
يذكر أن نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و 163 طالبا وطالبة ،ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116.
 
 
 

تنسيق الازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر

تنسيق الثانوية الازهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعلان نتيجة تنسيق الأزهر خلال ساعات ورئيس الجامعة يعلن مواعيد اختبارات القدرات

الأحد، 09 سبتمبر 2018 03:51 م

تنسيق الأزهر.. 94% طب البنين و95,46% البنات و92,46 صيدلة و88% هندسة

الخميس، 21 سبتمبر 2017 11:23 ص

بدء المرحلة الأولى من تنسيق الأزهر.. التقديم إلكترونيا حتى 13 أغسطس والموقع يفتح فى الثامنة صباحا.. والنتيجة عقب الدور الثانى.. المشرف على التنسيق: قد نمد تسجيل الرغبات يومين إضافيين إذا لزم الأمر

الأحد، 06 أغسطس 2017 03:13 م

51 ألف طالب يسجلون رغباتهم فى تنسيق الأزهر.. وغدا آخر أيام المرحلة الأولى

السبت، 13 أغسطس 2016 11:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة