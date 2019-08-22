مسئولون بالبريكست: بريطانيا لن تشارك فى أغلب اجتماعات الاتحاد الأوروبى المقبلة

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أعلنت وزارة شئون البريكست البريطانية - في بيان - أن مشاركة المسئولين البريطانيين في اجتماعات الاتحاد الأوروبي ستقتصر على تلك التي تنطوى على أهمية كبيرة بالنسبة لأمنها القومي اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

ونقلت قناة "يورونيوز" امس الأربعاء، عن مسئولون في لندن إن بريطانيا لن تشارك في أغلب اجتماعات الاتحاد الأوربي اعتبارا من أول سبتمبر القادم.

وصرح ستيف باركلي الوزير المختص بالبريكست، أن مشاركة المسئولين البريطانيين في اجتماعات الاتحاد الأوربي ستتقلص إلى النصف، الأمر الذي من شأنه أن يوفر ساعات طويلة للوزراء وكبار المسئولين للتركيز على الإستعدادت الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 من أكتوبر القادم.

وذكرت القناة الأوروبية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيشارك - مع ذلك- في اجتماعات المجلس الأوروبي.