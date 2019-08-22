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لو بيجيلك صداع مستمر.. متى يكون الصداع مؤشرًا لمشكلة صحية؟

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:00 ص
لو بيجيلك صداع مستمر.. متى يكون الصداع مؤشرًا لمشكلة صحية؟ الصداع - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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معظم الناس يعانون من آلام الصداع، ويمكن علاج الصداع البسيط عن طريق مسكنات الألم أو الراحة، لكن إذا كان الصداع شديدًا أو غير عادي، فقد تقلق بشأن التعرض لمشكلة صحية وراء هذا الصداع، لذا يجب أن تعرف متى يكون الصداع مؤشرًا على وجود مشكلة تهدد صحتك، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقًا لموقع "هارفارد هيلث".

متى يكون الصداع مؤشرًا على وجود مشكلة تهدد صحتك
 

هذه العلامات تشير إلى وجود مشكلة صحية يجب الانتباه لها..

-الصداع الذي يحدث لأول مرة بعد سن الخمسين.

-تغيير كبير في نمط الصداع.

-صداع شديد غير عادي.

-ألم في الرأس يزداد مع السعال أو الحركة.

-الصداع الذي يزداد سوءًا.

-التغييرات في الشخصية أو الوظيفة العقلية.

-الصداع المصاحب للحمى أو تصلب الرقبة أو الارتباك أو قلة الانتباه أو ضعف الذاكرة أو الأعراض العصبية مثل الاضطرابات البصرية أو ضعف النطق أو التنميل أو نوبات الصرع.

-الصداع المصاحب لاحمرار وألم العين.

-الصداع المصاحب للألم بالقرب من الجبهة.

-الصداع بعد التعرض لإصابة بالرأس.

-الصداع الذي يمنع الأنشطة اليومية العادية.

-الصداع الذي يحدث فجأة.

-الصداع في مرضى السرطان أو لمن يعانون من ضعف جهاز المناعة.

 


اسباب الصداع

الصداع

اضرار الصداع

الصداع يسبب مشكلة صحية

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