سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 01:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:36 م
لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس تنسيق إلكترونى
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، معلنة قبول طلبات تحويل ل ٧٥١٦٩ طالب وطالبة بنسبة ٨٦.٧٢ ٪ من المتقدمين، ينشر "اليوم السابع"، رابط الحصول على نتائج تقليل الاغتراب على الموقع الإلكترونى للتنسيق بحيث يدخل الطالب على الموقع التالى ويحصل على نتيجته برقم الجلوس: https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وأعلنت الوزارة، نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 % من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.

 وأغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مساء الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.

وأعلن مكتب التنسيق، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا رغباتهم بتحويلات تقليل الاغتراب، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهى: "التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.


تقليل الاغتراب

تنسيق 2019

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

التعليم العالى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: قبول تحويلات تقليل اغتراب لـ 75169 طالب بنسبة 86.72 %

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:20 ص

مصادر: غدا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:00 ص

"التعليم العالى" تنهى مرحلة "تقليل الإغتراب" لطلاب التنسيق اليوم.. 86500 طالب يتقدمون بطلبات للتحويل.. 115 ألفا يسجلون بتنسيق الشهادات الفنية.. السيد عطا: إرسال الكشوف النهائية للجامعات عقب نتيجة التحويلات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:00 م

مكتب التنسيق: إرسال كشوف الطلاب النهائية للجامعات بعد "تقليل الاغتراب"

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً؟

كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً؟

الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة