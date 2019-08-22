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كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:30 ص
كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟ المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان بعدما جرى عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها :

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

قرر القانون فى حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، طبقًا للمادة 77 من القانون، بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

- القيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة


أقرت بالمادة 76 فى الشريحة الأولى من قانون المرور الجديد عملية خصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

- التدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب


أقرت المادة 76 فى الشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.


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قانون المرور الجديد

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اليوم السابع بلس

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