كوريا الجنوبية تلغى اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، قرارها بإلغاء الاتفاقية الثنائية مع اليابان بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية.

وذكر بيان رئاسي، أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن (سول) أرجعت السبب في ذلك إلى التغيير الخطير في ظروف التعاون الأمني بين البلدين في ظل القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها إلى سول.

وأشارت (الوكالة) إلى أن (سول) تعتزم إخطار (طوكيو) بالإجراءات اللازمة قبل الموعد النهائي المحدد في 24 أغسطس عبر القنوات الدبلوماسية.. لافتة إلى أن حكومة (سول) خلصت إلى أن استمرار اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية لا يخدم المصالح القومية لكوريا الجنوبية.