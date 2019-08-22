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قطع المياة عن بعض المناطق بالهرم غداً لمدة 8 ساعات

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:51 م
قطع المياة عن بعض المناطق بالهرم غداً لمدة 8 ساعات قطع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة  قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم علي الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب ويتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياة لمدة 8 ساعات، من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 23/8/2019 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24/8/2019 .
 
وأضافت الشركة أن الأماكن المتأثرة بإنقطاع المياة هي : ( مساكن الضباط بالرماية – إسكان الشباب - عزبة جبريل -كوم بكار - كفر نصار - كفر غطاطي - الوفاء والأمل ) بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم (شارع ترعة المريوطية – الكوم الأخضر - الثلاث طوابق - التعاون – المطبعة – حسن محمد ) .
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه في المناطق المتأثرة بالإنقطاع والإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال .
 
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة والمستشفيات بتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب علي أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتغطية المناطق المتأثرة بالإضافة إلي تخصيص رقم 125 للطواريء وإستقبال طلبات وإحتياجات المواطنين.

 


قطع المياه

الهرم

الجيزة

اخبار الجيزة

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