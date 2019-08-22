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فيديو وصور.. رئيس البرلمان النيوزيلندى يرضع طفلا خلال الجلسة العامة

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:57 ص
فيديو وصور.. رئيس البرلمان النيوزيلندى يرضع طفلا خلال الجلسة العامة رئيس البرلمان النيوزيلندى يطعم الرضيع
كتب محمد تهامى زكى

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واقعة طريفة شهدتها قاعة البرلمان النيوزيلندى، بعدما قام "تريفور مالارد" رئيس البرلمان، بإطعام طفل رضيع داخل القاعة وعلى كرسة الرئاسة، خلال إحدى الجلسات المنعقدة للبرلمان.

رئيس البرلمان يداعب الطفل
رئيس البرلمان يداعب الطفل

 

وظهر لمالارد، فى مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية فى نيوزيلندا، وهو يداعب ويحتضن الطفل "ابن النائب فى البرلمان عن واياريكى (تاماتى كوفى)، كما قام أيضا بإطعامه بواسطة "ببرونا".  

 

 

كما نشر مالارد، عبر حسابه الرسمى على تويتر، صورتين له مع الطفل وهو يطعمه ويلعب معه خلال انعقاد الجلسة البرلمانية، صحبها بتعليق: "عادة ما يتم استخدام كرسى المتحدث من قبل كبار المسؤولين الذين يترأسون الجلسات فقط، لكن اليوم تولى شخص مهم الرئاسة معى".

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رئيس البرلمان يطعم الطفل

وكان الطفل توتانيكاى سميث كوفى، ولد فى يوليو الماضى، الذى عاد من فترة إجازة طويلة، بينما تأتى هذه الزيارة، بعد عام تقريبا، عندما اصطحبت "جاسيندا أردرن" ابنتها التى لم تتجاوز 3 أشهر فى ذلك الوقت، إلى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

رئيس البرلمان عبر تويتر
رئيس البرلمان عبر تويتر

 

 

 

 


نيوزيلندا

البرلمان النيوزيلندى

رئيس البرلمان

طفل رضيع

برلمان نيوزيلندا

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