فيديو وصور.. رئيس البرلمان النيوزيلندى يرضع طفلا خلال الجلسة العامة

واقعة طريفة شهدتها قاعة البرلمان النيوزيلندى، بعدما قام "تريفور مالارد" رئيس البرلمان، بإطعام طفل رضيع داخل القاعة وعلى كرسة الرئاسة، خلال إحدى الجلسات المنعقدة للبرلمان.

وظهر لمالارد، فى مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية فى نيوزيلندا، وهو يداعب ويحتضن الطفل "ابن النائب فى البرلمان عن واياريكى (تاماتى كوفى)، كما قام أيضا بإطعامه بواسطة "ببرونا".

A photo of the Speaker of New Zealand's Parliament feeding a legislator's baby while carrying out his duties has been shared all over the world. pic.twitter.com/G8MvuuAOkb