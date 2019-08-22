فيديو.. هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟ .. دار الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن إجاباتها على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال جاء نصه :" هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟.

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن السؤال:"الظالم دعوته مردودة عليه، لأن ما عند الله لا يٌطلب إلا بطاعته والله منعنا من الظلم فلا يجوز أن تكون ظالم ومعتدى وآثم وتدعو الله فكيف أدعوه وهو طلب مننا عدم الظلم".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء إجابته بقوله:"البنت أو الابن لا يخشى من هذه الدعوة لأنها دعوة جائرة وليس لها مبرر أو وجه حق ".