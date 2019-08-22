سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟ .. دار الإفتاء تجيب

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:38 م
فيديو.. هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟ .. دار الإفتاء تجيب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن إجاباتها على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال جاء نصه :" هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟.

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن السؤال:"الظالم دعوته مردودة عليه، لأن ما عند الله لا يٌطلب إلا بطاعته والله منعنا من الظلم فلا يجوز أن تكون ظالم ومعتدى وآثم وتدعو الله فكيف أدعوه وهو طلب مننا عدم الظلم".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء إجابته بقوله:"البنت أو الابن لا يخشى من هذه الدعوة لأنها دعوة جائرة وليس لها مبرر أو وجه حق ".


هل دعاء الأم الظالمة مستجاب

دار الافتاء

الافتاء

دعاء الام على ابنها

دعاء الام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة فى دعم المستشفيات الحكومية المجانية

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:09 م

المؤشر العالمى للفتوى: دار الإفتاء المصرية تتصدر مرجعيات الأقليات المسلمة فى العالم

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:35 ص

دار الإفتاء توضح حكم كتابة القرآن الكريم على الأرض بغرض الحفظ

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:04 م

من المستحق للمنقولات فى حالة الطلاق أوالخلع؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:47 ص

دار الإفتاء توضح 8 أشياء يجب على المسلم فعلها قبل أداء الصلاة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أرقام هامة عن نشاط القطاع الزراعى فى مصر.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن نشاط القطاع الزراعى فى مصر.. تعرف عليها

الأحد.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

الأحد.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة