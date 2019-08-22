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غرق شاب سقط من مركب فى نهر النيل بمنطقة هويس إسنا والإنقاذ يبحث عن الجثة

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:37 م
غرق شاب سقط من مركب فى نهر النيل بمنطقة هويس إسنا والإنقاذ يبحث عن الجثة البحث عن غريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقى شاب مصرعه غرقاً فى نهر النيل بمنطقة هويس إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الخميس، وانتقل رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهرى للبحث عن جثمان الشاب المتوفى وإخراجه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من قيادات مركز شرطة إسنا يفيد بتقى إخطار بسقوط شاب فى نهر النيل بمنطقة هويس إسنا، وذلك خلال الصيد فى مركب نهرى صغير، وتوجهت على الفور قوة من رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهرى للبحث عن جثة الشاب وإستخراجها من المياة، حرر المحضر اللازم وجارى تولى النيابة العامة التحقيق.

 

 


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اخبار الاقصر

غرق شاب في نهر النيل باسنا

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