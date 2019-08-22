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عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ 74530 حاج مصرى

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:53 م
عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ 74530 حاج مصرى حجاج بيت الله الحرام
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج،  استقبالها  حتى صباح اليوم الخميس، 74530 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 69492 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5038 حالة في المدينة المنورة.
 
من جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 254 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 199 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 55 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.
 
 وأضاف " قنديل" أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 288 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.
 
وأكد " قنديل" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.
 
 

 


الصحة

البعثة الطبية

مكة

المدينة المنورة

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