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ضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات لاستخدام خاتم شعار كلية الهندسة بشبرا للتزوير

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:32 ص
ضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات لاستخدام خاتم شعار كلية الهندسة بشبرا للتزوير اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى مدير نياية قسم ثان شبرا الخيمة، ضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات وتوجية له تهمه التزوير، وذالك عقب ضبط  محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالى من صاحب تلك الشركة بشبرا وهو يرتدى النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا، وكذا مبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم ذالك فى تزوير التقارير الهندسية خلال عمله وتم حبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجية تهمتى السرقة والتزوير له
 
تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية "نقاب" أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".
 
بالانتقال والفحص تبين أن المضبوط "محاسب بالشركة المُشار إليها" وعُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 265 ألف جنيه- خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات – بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله.
 
وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وارتدى "النقاب" للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وسرق المبلغ المالي المضبوط بحوزته.
 
وأوضح بوجود خلافات مالية بينهما وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريباً.
 
وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر بأن صاحب الشركة أعده، واستخدمه في مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.
 
وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة فى ذلك الأمر، نافياً علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
 
 
 
 

 


مديرية امن القليوبية

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