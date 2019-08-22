ضبط عاطل لسرقته كروت الفيزا من أصحاب المعاشات بالمحلة

تمكن الرائد محمد نصر ، رئيس مباحث قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري ، مدير المباحث الجنائية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، من ضبط عاطل مقيم قرية الراهبين مركز سمنود، لارتكابه وقائع سرقات كروت الفيزا من أصحاب المعاشات أمام ماكينات الصرف الآلى بمدينة المحلة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري ، مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم "عصام. م. ع" عاطل وبحوزته 2فيزا كارت ومبلغ مالى 460جنيه واعترف المتهم بارتكابه 6وقائع سرقة فيزا كارت من كبار السن ، اثناء توجههم لصرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى، تحرر المحضر 8203جنح قسم أول المحلة، وتولت النيابة التحقيق.