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ضبط سائق بحوزته 185 طربة حشيش قبل ترويجهم بالمحافظات

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:40 م
ضبط سائق بحوزته 185 طربة حشيش قبل ترويجهم بالمحافظات حشيش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط سائق بحوزته 185طربة حشيش بقصد الإتجار بها فى عدد من المحافظات.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة فى مجال تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة .
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات فى كمين أعد له بالطريق الصحراوى "الإسكندرية/ القاهرة" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 185 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18.500 ثمانية عشر كيلو وخمسمائة جرام" بمخزن سرى أُعد خصيصاً بالسيارة لنقل وتهريب المواد المخدرة– مبلغ مالى – هاتف محمول" وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامه للسيارة والهاتف فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

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