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ضبط المتهم بقتل طفل بطلق "خرطوش" بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:56 م
ضبط المتهم بقتل طفل بطلق "خرطوش" بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية رصاصه - أرشيفيه
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، من ضبط المتهم بقتل طفل إثر إصابته بطلق "خرطوش" بالبطن، بالخطأ؛ وذلك أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول الطفل "أشرف صلاح إبراهيم عبدالقادر" 11 سنة، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "كفر أكياد" ببلبيس، مصابًا بطلق "خرطوش" بالبطن من الجهة اليمنى، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.
 
وتبين أن الطفل كان يحضل حفل "حنة" فى عزبته، قبل أن يقوم أحد اقارب العروسين بإطلاق عدة أعيرة في الهواء أصابتها إحداها وأودت بحياته، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.ص.ع" 37 سنة، سائق، جرى ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32883 جُنح بلبيس لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


الشرقية

كفر اكياد

خرطوش

حنة

ضحايا الافراح

عقوبه القتل الخطأ

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