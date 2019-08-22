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صور.. يوم العَلم الروسى.. تاريخ راية روسيا منذ عهد القيصر ألكسى حتى الآن

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:00 ص
صور.. يوم العَلم الروسى.. تاريخ راية روسيا منذ عهد القيصر ألكسى حتى الآن العَلم الروسى
كتب محمد تهامى زكى

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تحتفل روسيا اليوم الخميس، بمرور ربع قرن "25 عاما" بيوم العَلم الوطنى، الذى تم الاحتفال به لأول مرة يوم 22 أغسطس عام 1994، بقرار من الرئيس "بوريس يلتسن"، أول رئيس لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.

تاريخ العَلم الروسى

يرجع تاريخ العَلم الوطنى الروسى، بألوانه الثلاثة "الأبيض والأزرق والأحمر"، إلى القرن السابع عشر الميلادى، عندما رفعه القيصر "ألكسى ميخايلفتش"، على أول سفينة حربية تم بناؤها فى روسيا عام 1667 ميلادية، بعد ذلك أمر الإمبراطور "بطرس الأول" برسم النسر الذهبى ذى الرأسين فى مركز العلم، وفى عام 1705، صدر أمر برفعه فوق جميع السفن التجارية الروسية.

العلم الروسى
العلم الروسى

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، ظلت ألوان العَلم الرسمى للدولة خلال عهد الإمبراطورية الروسية، هى "الأسود والأصفر والأبيض" حتى عام 1883 ميلادية، وسمح فى عهد الإمبراطور "ألكسندر الثالث" باستخدام العَلم ثلاثى الألوان "أبيض وأزرق وأحمر"، لتزيين المبانى فى الاحتفالات الرسمية، وأصبح هذا العَلم الرسمى  للبلاد، خلال حفل تنصيب "نيكولاى الثانى" عام 1896، وعندما وصل البلاشفة إلى السلطة، خسر العَلم مكانه ليفسح الطريق للراية الحمراء التى أصبحت علم الدولة السوفيتية، حتى بداية تسعينيات القرن الماضى.

العلم الروسى مزين بالنسر ذو الرأسين
العلم الروسى مزين بالنسر ذو الرأسين

 

إصدار قرار عيد العَلم الوطنى

يرتبط تاريخ عيد العَلم الوطنى، بانقلاب عام 1991، عندما حاولت مجموعة من القياديين الحزبيين والعسكريين الواقفين ضد التغييرات الديمقراطية فى الإتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت للسيطرة على السلطة، فقامت الهيئة التى شكلوها باسم هيئة الطوارئ الحكومية، بالانقلاب على رئيس الاتحاد السوفيتى "ميخائيل جورباتشوف" وإعلان تنحيه عن السلطة، ومحاولة احتلال قصر الحكومة والقضاء على القوى الديمقراطية، لكن لم يتحقق مخططهم، حيث انتقل جزء من القوات العسكرية للوقوف بجانب الديمقراطيين، بينما تم اعتقال أعضاء هيئة الطوارئ، ليتم رفع العَلم الروسى بألوانه الثلاثة "الأبيض والأزرق والأحمر"، فوق قصر الحكومة.

رفع العلم الروسى خلال محاولة الانقلاب
بوريس يلتسن يرفع العلم الروسى

 

دلالة ألوان العَلم الروسى

بحسب بوابة وزارة التعليم والبحث العلمى الروسية، أشارت بأنه لا يأخذ حتى دارسو علم الرموز على عاتقهم تفسير معانى الألوان الثلاثة للعلم الروسى، لكن حسب أكثر الآراء انتشارا يرمز اللون الأبيض إلى الحرية والاستقلال، بينما يرمز اللون الأزرق لون السماء إلى السيدة العذراء راعية روسيا، فيما يرمز اللون الأحمر إلى الرغبة الكبيرة والسعى المستمر فى روسيا لتصبح دولة عظيمة وموحدة،  كما أنه يرمز إلى الدم الذى أريق فى سبيل تحقيق هذه الأهداف.

العلم الروسى مع المناهضين لانقلاب 1991
العلم الروسى مع المناهضين لانقلاب 1991

بينما أشار رأى آخر، إلى أن اللون الأبيض يرمز إلى السلام والصفاء، والأزرق يرمز إلى الإيمان والوفاء، فيما يرمز اللون الأحمر إلى الشجاعة ودم المدافعين عن أرض الوطن.

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العلم الروسى يزين المبانى فى روسيا

 

علم الاتحاد السوفيتى
علم الاتحاد السوفيتى

 

 

 

 

 


روسيا

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