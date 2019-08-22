صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى عاصفة رعدية بجبال تاترا فى بولندا

وارسو (رويترز)

قالت خدمات الإنقاذ، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون فى عاصفة رعدية قوية فى جبال تاترا فى بولندا، اليوم الخميس فى حين لقى شخص آخر حتفه فى منطقة وست تاتراس فى سلوفاكيا.

وقال شهود لقناة (تي.في.إن 24) التلفزيونية الخاصة، إن صاعقة ضربت مجموعة من السياح فى جبل جيفونت الذى يبلغ ارتفاعه 1894 مترا بعد أن تحول صباح مشمس إلى طقس عاصف.

ونقلت محطة تلفزيون (تي.في.بي) إنفو الرسمية عن رئيس منظمة (تي.أو.بي.آر) وهى منظمة متطوعين بولندية متخصصة فى عمليات الإنقاذ فى الجبال قوله "نواجه وضعا عصيبا للغاية".

ويسعى السائحون الذين يتسلقون جبل جيفونت فى بولندا غالبا للوصول إلى القمة حيث يوجد صليب حديدى بارتفاع 15 مترا نصب عام 1901. وتقول تقارير إن الصليب يجذب الصواعق، وأصيب أشخاص آخرون فى أماكن مختلفة فى الجبال التى تمتد على مسافة 57 كيلومترا بجنوب بولندا.

وقالت محطة تلفزيون (تي.في.بي.) إنفو إن أربع طائرات هليكوبتر وعددا من رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون لمساعدة الضحايا، وقالت خدمة الإنقاذ الجبلى فى سلوفاكيا إن رجلا لقى حتفه بعدما أسقطته صاعقة فى واد ضيق فى وست تاتراس على الحدود مع بولندا. وأصيبت رفيقة له من التشيك. بينما أصيب رجل سلوفاكى فى حادث منفصل.



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طائرة انقاذ