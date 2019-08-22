سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 08:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى عاصفة رعدية بجبال تاترا فى بولندا

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:53 م
صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى عاصفة رعدية بجبال تاترا فى بولندا سيارات الاسعاف تنقل الضحايا
وارسو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت خدمات الإنقاذ، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون فى عاصفة رعدية قوية فى جبال تاترا فى بولندا، اليوم الخميس فى حين لقى شخص آخر حتفه فى منطقة وست تاتراس فى سلوفاكيا.

وقال شهود لقناة (تي.في.إن 24) التلفزيونية الخاصة، إن صاعقة ضربت مجموعة من السياح فى جبل جيفونت الذى يبلغ ارتفاعه 1894 مترا بعد أن تحول صباح مشمس إلى طقس عاصف.

ونقلت محطة تلفزيون (تي.في.بي) إنفو الرسمية عن رئيس منظمة (تي.أو.بي.آر) وهى منظمة متطوعين بولندية متخصصة فى عمليات الإنقاذ فى الجبال قوله "نواجه وضعا عصيبا للغاية".

ويسعى السائحون الذين يتسلقون جبل جيفونت فى بولندا غالبا للوصول إلى القمة حيث يوجد صليب حديدى بارتفاع 15 مترا نصب عام 1901. وتقول تقارير إن الصليب يجذب الصواعق، وأصيب أشخاص آخرون فى أماكن مختلفة فى الجبال التى تمتد على مسافة 57 كيلومترا بجنوب بولندا.

وقالت محطة تلفزيون (تي.في.بي.) إنفو إن أربع طائرات هليكوبتر وعددا من رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون لمساعدة الضحايا، وقالت خدمة الإنقاذ الجبلى فى سلوفاكيا إن رجلا لقى حتفه بعدما أسقطته صاعقة فى واد ضيق فى وست تاتراس على الحدود مع بولندا. وأصيبت رفيقة له من التشيك. بينما أصيب رجل سلوفاكى فى حادث منفصل.

سيارات الاسعاف
سيارات الاسعاف

 

طائرة انقاذ
طائرة انقاذ

 

طائرة تحمل الضحايا
طائرة تحمل الضحايا

 

 


مصرع 3 أشخاص

إصابة 22 آخرين

عاصفة رعدية

جبال تاترا

بولندا

أخبار بولندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة