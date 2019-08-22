سقوط عاطل سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

القى ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على عاطل لسرقته مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى، من داخل شقة إحدى السيدات، بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى، من داخل مسكن إحدى السيدات، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى آخر "سيئ النية" أمكن ضبطه، والذى أقر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.