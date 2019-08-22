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سقوط صاحب مصنع بحوزته 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر فى مصر القديمة

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:21 ص
سقوط صاحب مصنع بحوزته 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر فى مصر القديمة جانب من المضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على صاحب مصنع ضبط بحوزته 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر داخل تنكات بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقع.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن "أسامة . س . س" 38 سنة مسئول عن مصنع زيوت الكائن بمنطقة بطن البقر، يدير المصنع بدون ترخيص لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مرة أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمديرية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 5 أطنان دهون لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام و2.600 طن زيت معدة للبيع داخل تنكات، ميزان بسكول 20 برميل فارغ.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وتعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 

 


مباحث التموين

امن القاهرة

مصنع زيوت

مصر القديمة

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