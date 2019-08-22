سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 05:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيسة برلمان توجو: مصر أصبحت نموذجاً ملهماً لأفريقيا تحت قيادة الرئيس السيسى

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:39 م
رئيسة برلمان توجو: مصر أصبحت نموذجاً ملهماً لأفريقيا تحت قيادة الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى  اليوم الخميس ، رئيسة البرلمان في توجو ، والوفد المرافق لها فى إطار زيارتها الرسمية الى مصر . 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المسئولة التوجولية أشادت بالتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس السيسى وفي تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية لتصبح مصر نموذجاً ملهماً لدول القارة الأفريقية. 
 
من جانبه، أكد  الرئيس السيسى ، خلال اللقاء على الدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في شتى مناحي الحياة في مصر.
 
p-(16)
 

p-(18)
 

 


السيسى

رئيس برلمان توجو

الاقتصاد المصري

افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل لقاء السيسى بمدير "الصحة العالمية".. إشادة عالمية بالمبادرات المصرية

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:52 م

الرئيس السيسى يتسلم تقرير منظمة الصحة العالمية عن مبادرة "100 مليون صحة"

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:33 م

شهادة عالمية بمبادرات الرئيس الصحية.. مدير عام منظمة الصحة العالمية: السيسى أبهرنى.. ولديه التزام قوى بشأن مواصلة المبادرات لتوفير الرعاية الصحية للمصريين.. و"100 مليون صحة" تعد الأكبر على مستوى العالم

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:14 م

لحظة أداء رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد لليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة