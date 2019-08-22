رئيسة برلمان توجو: مصر أصبحت نموذجاً ملهماً لأفريقيا تحت قيادة الرئيس السيسى

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس ، رئيسة البرلمان في توجو ، والوفد المرافق لها فى إطار زيارتها الرسمية الى مصر .

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المسئولة التوجولية أشادت بالتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس السيسى وفي تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية لتصبح مصر نموذجاً ملهماً لدول القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى ، خلال اللقاء على الدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في شتى مناحي الحياة في مصر.