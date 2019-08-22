"خلال حملة أمنية".. القبض على 10 تجار سلاح بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

القليوبية- نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 10 تجار سلاح وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 10 تجار سلاح خلال حملة أمنية شملت أقسام قليوب وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية

وتم ضبط 10 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.