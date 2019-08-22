سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 03:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"خلال حملة أمنية".. القبض على 10 تجار سلاح بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:00 ص
"خلال حملة أمنية".. القبض على 10 تجار سلاح بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة حملة أمنية - ارشيفية
القليوبية- نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط  10 تجار  سلاح وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة  تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على  10 تجار سلاح  خلال حملة أمنية شملت أقسام قليوب وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية

وتم ضبط 10  قطع أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 

 


الخانكة

مباحث القليوبية

تجار السلاح

حملة أمنية

القناطر الخيرية

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

مصدر فى الأهلى : زوران ماميتش الخيار الأول لتدريب الفريق

مصدر فى الأهلى : زوران ماميتش الخيار الأول لتدريب الفريق

تعرف على قيمة وأنواع صادرات مصر من السلع الغذائية فى 5 معلومات

تعرف على قيمة وأنواع صادرات مصر من السلع الغذائية فى 5 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة