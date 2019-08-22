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حسن روحانى: الخلاف مع أمريكا استراتيجى فى وجهات النظر والتفكير

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:39 م
حسن روحانى: الخلاف مع أمريكا استراتيجى فى وجهات النظر والتفكير الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وكالات الأنباء

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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن أمريكا تتصرف كالفأر أمام إيران، مؤكدا أنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر.

 

وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور- 373" الصاروخية للدفاع الجوي: "سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة ... ومقابل القوة الأمريكية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة"، مؤكدا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية.

 

وأوضح روحاني أن الخلاف مع أمريكا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.

 

ولفت روحاني إلى أن أمريكا لم تحقق أيا من أهدافها في المنطقة، مضيفا أن "أمريكا تكذب حين تدعي أنها تريد الانسحاب من أفغانستان والمنطقة .. أمريكا لم تفعل شيئا لصالح شعوب العراق وسوريا وأفغانستان واليمن ولبنان".

 

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "أصدقاء أمريكا، بما فيهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، باتوا يرفضون الخطاب الأمريكي ... أمريكا لم تكن أكثر ضعفا وعزلة سياسية وقانونية مما هي عليه اليوم".

 

وشدد روحاني على أنه ينبغي على الجميع احترام شعوب المنطقة وحقوقها، منوها بأنه لا يحق لأمريكا التعرض لحقوق الآخرين، وعليها احترام إرادة شعوب المنطقة.

 

وتابع روحاني "إذا أرادت أمريكا الاستقرار للمنطقة ينبغي التعامل مع إيران بأدب ومنطق وعدالة واحترام"، مشددا على أنه لا يمكن ضمان أمن المنطقة من دون إيران.

 

مضيفا أن إيران مستعدة لضمان أمن طرق الإمدادات شريطة توقف أمريكا عن عدوانها... "سفننا في باب المندب أنقذت لسنوات من تعرضوا لهجمات من قبل جماعات إرهابية"

 

وفي مجال التعاون العسكري لفت الرئيس الإيراني إلى استعداد طهران للمشاركة مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم في الصناعات الدفاعية.

 


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حسن روحانى

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