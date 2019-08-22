حجز صاحب شركة بتهمة بيع ساعات يد مزودة بكاميرات فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بحجز صاحب شركة توريدات على ذمة تحريات المباحث، لقيامه ببيع هواتف محمولة على شكل ساعة يد، مزودة بكاميرات مراقبة ممنوع تدوالها بالسوق.

وكان ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية شنوا حملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمكنوا من ضبط "ياسر . خ . أ" 40 سنة صاحب شركة توريدات بعين شمس ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى لبيع وتداول هواتف على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرا داخلية ممنوع تداولها وهواتف محمولة أخرى مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات.

وعثر بحوزته 140 هاتف محمول مجهزة لتركيب شرائح اتصال بشبكات المحمول، تحقيق الاتصال اللاسلكي فيما بينها عن طريق 11 قناة حدود نطاق مكاني 500 متر ، 22 هاتف محمول على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرات تصوير، 5 نظارة مكبرة(جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ).

بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.