سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 10:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر: 36 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق الكليات حتى الآن

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:39 م
جامعة الأزهر: 36 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق الكليات حتى الآن تنسيق جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، لليوم الثالث حيث فتح رابط التسجيل مساء الاثنين الماضى، حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم 36 ألف طالب وطالبة، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 25 أغسطس.

وأعلنت الجامعة، عن تجهيز 3 معامل بفروع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى فتح جميع المعامل بالجامعات المختلفة لتسجيل الرغبات أسوة بفتحها أمام طلاب الثانوية العامة.

يذكر أن نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و163 طالبا وطالبة ،ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116 طالب.


تنسيق الازهر

الثانوية الازهرية

تنسيق الازهر 2019

جامعة الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار تنسيق الأزهر: أكثر من 34 ألفا سجلوا رغباتهم حتى الآن

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:35 م

إعلان نتيجة تنسيق الأزهر خلال ساعات ورئيس الجامعة يعلن مواعيد اختبارات القدرات

الأحد، 09 سبتمبر 2018 03:51 م

موجز الساعة 1.. 94% لطب البنين و95.46% للبنات و88% للهندسة بتنسيق الأزهر

الخميس، 21 سبتمبر 2017 01:25 م

تنسيق الأزهر.. 94% طب البنين و95,46% البنات و92,46 صيدلة و88% هندسة

الخميس، 21 سبتمبر 2017 11:23 ص

بدء المرحلة الأولى من تنسيق الأزهر.. التقديم إلكترونيا حتى 13 أغسطس والموقع يفتح فى الثامنة صباحا.. والنتيجة عقب الدور الثانى.. المشرف على التنسيق: قد نمد تسجيل الرغبات يومين إضافيين إذا لزم الأمر

الأحد، 06 أغسطس 2017 03:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة