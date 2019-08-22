جامعة الأزهر: 36 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق الكليات حتى الآن

كتب لؤى على

واصل طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، لليوم الثالث حيث فتح رابط التسجيل مساء الاثنين الماضى، حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم 36 ألف طالب وطالبة، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 25 أغسطس.

وأعلنت الجامعة، عن تجهيز 3 معامل بفروع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى فتح جميع المعامل بالجامعات المختلفة لتسجيل الرغبات أسوة بفتحها أمام طلاب الثانوية العامة.

يذكر أن نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و163 طالبا وطالبة ،ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116 طالب.