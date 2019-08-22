تنفيذ 1204 حكما متنوعا وضبط 102 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال غزالى ، مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1204 حكمًا متنوعًا منها 881حكمًا جزئيا و43 حكم مستأنف و229 حكم غرامات و49 حكم مخالفات وضبط هارببين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 102 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.