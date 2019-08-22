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تعرف على تفاصيل مشروع "جامعة الطفل" التعليمى بجامعة مصر لاكتشاف الأطفال المميزين

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:47 م
تعرف على تفاصيل مشروع "جامعة الطفل" التعليمى بجامعة مصر لاكتشاف الأطفال المميزين خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كتب وائل ربيعى

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تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لإطلاق مشروع جامعة الطفل التعليمى، السبت المقبل 24 أغسطس الجارى وهو مشروع تعليمى عالمى لاكتشاف الأطفال المميزين بمختلف المراحل التعليمية، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 
وقال  الدكتور أحمد طلبة، نائب رئيس الجامعة للتكنولوجيا والتعليم، إن جامعة الطفل تقام بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، التى تعاملت مع هذه الجامعة الجديدة باعتبارها مشروع  قومى فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم. 
 
بينما قال الدكتور تامر محمد سمير، مدير وحدة جامعة الطفل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه يجرى الآن الاستعداد لاستقبال 108 طالب لتتيح لهم فرصة الاندماج فى المجتمع الجامعى، وتعليمهم العلوم المختلفه على أيدى الأساتذة الجامعيين مما يتيح لهم فيما بعد دخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.
 
وأضافت الدكتورة ريم عبد الحميد، المدير التنفيذى للوحدة، أن طرق التدريس الحديث المستخدمة في برامج جامعة الطفل تتيح تبسيط المعلومات المقدمة للأطفال بطريقة سهلة ومبتكرة وفى نفس الوقت تنمى الجانب الفكرى والإبداعى لديهم مما يساهم فى بناء أجيال من المتعلمين قادرين على مواكبة العلوم العصرية المبتكرة القائمة على الفكر الإبداعى والابتكار فى شتى المجالات. 
 
ومن المنتظر أن يلتحق ببرنامج جامعة الطفل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 15 سنة.
وسيتم تقديم برامج دراسية فى مجالات الآداب والمصريات وريادة الأعمال والاتصالات والمعلومات والصحة والآثار والهندسة والطب وطب الأسنان والصيدلة والاستدامة.
الدكتور أحمد طلبه نائب رئيس الجامعة للتكنولوجيا و التعليم
الدكتور أحمد طلبه نائب رئيس الجامعة للتكنولوجيا و التعليم

 

خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 


جامعة مصر

جامعة الطفل

البحث العلمى

مراحل التعليم المختلفة

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