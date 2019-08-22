تحرير 941 مخالفة مرورية وتحصيل 20 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

فريق المحافظات

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 946 مخالفة مرورية وتحصيل 146 ألف جنيه غرامات فورية.

قال اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 146 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط 9 بيتش باجى وموتوسيكل و وتروسيكل وسيارة ملاكى بدون لوحات معدنية أو تراخيص.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.