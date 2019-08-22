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تجديد حبس صلاح عيسى 15 يوما احتياطيا في "رشوة المقابر"

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:14 م
تجديد حبس صلاح عيسى 15 يوما احتياطيا في "رشوة المقابر" النائب البرلمانى صلاح عيسى-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسي، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا ب"شوة المقابر.
 
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت في 11 يوليو الجاري بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا ب"شوة المقابر".
 
وكشفت التحريات الأمنية الأولية في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بأن النائب السابق صلاح عيسى، قام  باستغلال نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني
وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
 
 
 
 

تجديد حبس

رشوة المقابر

المتهمون برشوة المقابر

النائب صلاح عيسي

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