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بيسكوف: عودة روسيا لمجموعة السبع ليست غاية و غياب الصين والهند أمر مؤسف

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:58 م
بيسكوف: عودة روسيا لمجموعة السبع ليست غاية و غياب الصين والهند أمر مؤسف مجموعة السبع
كتب : أحمد علوى

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قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أن روسيا لا تعتبر عودتها إلى مجموعة "الثمانى الكبار" غاية بحد ذاتها، مشيرا إلى وجود صيغ أخرى تتيح حل مسائل كثيرة بفعالية أكبر.

وفى تصريح صحفى، قال بيسكوف، اليوم الخميس: "ليست العودة إلى مجموعة السبع الكبار (G7)، أى الثمانى الكبار (G8) سابقا، غاية بحد ذاتها بالنسبة لروسيا، وفى أى حال من الأحوال، ترى روسيا أن مناقشة قضايا عالمية شاملة، جيوسياسية أو أمنية أو اقتصادية، فى غياب الصين والهند ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى، ليست أمرا مثمرا جدا فى الظروف الراهنة".

ونوه بيسكوف ، الى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أكد اهتمام موسكو بالتواصل مع الدول الأخرى، حسبما جاء ذكرت قناة روسيا اليوم الروسية.

وأعرب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأربعاء، عن اعتقاده بأنه "من المناسب أكثر" أن تكون روسيا ضمن مجموعة الثمانى الكبار" (مع الولايات المتحدة، وكندا، واليابان وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا) ، مؤكدا أنه سيؤيد عودة موسكو إليها فى حال اقترح أى واحد من أعضاء "السبعة الكبار" استعادة عضوية روسيا فى المجموعة.

بينما اعتبر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن الظروف ليست مناسبة لعودة روسيا إلى مجموعة "السبع الكبار" واستئناف العمل فى إطار "الثمانى الكبار".

أما الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فأعرب، قبل أيام من استضافة بلاده قمة مجموعة "السبع الكبار"، عن قناعته بأن عودة روسيا إلى هذه المجموعة لا يمكن أن تحدث إلا بعد تسوية الأزمة فى أوكرانيا ، مضيفا  للصحفيين فى باريس، أمس الأربعاء: "أعتقد أن الحديث عن عودة روسيا بدون أى شروط سيكون دليلا على ضعف G7".

 

 


روسيا

الكرملين

مجموعة السبع

فرنسا أمريكا

بيسكوف

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