بورندى توقف استيراد الأسمدة الزراعية بعد تشغيل مصنع محلى

أعلن ديو جيد روريما الوزير البورندى للبيئة والزراعة والثروة الحيوانية، بدء تشغيل مصنع محلى لتصنيع الأسمدة العضوية -المعدنية الصناعية، فى تصريحات نقلها وكالة الأنباء الافريقية"بانابريس".

وأشار روريما ، فى بيانه الصحفى، أن دولته ستوقف استيراد المخصبات الزراعية خلال هذا العام، بعد إنشاء هذا المصنع.

وذكر موقع "أنفو بلوس جابون" الجابونى أن المجمع الصناعى الحديث تم بنائه على بعد تسع كيلومترات من وسط العاصمة بوجمبورا، وغير بعيد عن المطار الدولى للعاصمة الاقتصادية لبوروندى.

ويعمل في المصنع نحو 400 شخص، بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنويًا، مقسمة إلى 50 ألف طن من الأسمدة العضوية و70 ألف طن من الجير الزراعى، ومن حيث الكمية، فإن انتاج 120 ألف طن سنويًا من الأسمدة يفوق بمقدار الضعف الاحتياجات المحلية للمزارعين، مما يسمح لبوروندي بالتصدير إلى البلاد الأخرى فى المنطقة، ويساعدها على توفير العملة الأجنبية التى كانت تعتمد عليها في استيراد احتياجاتها من الأسمدة من الخارج.