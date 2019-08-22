سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 11:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تصديق الرئيس على القانون..تعرف على نظام المكافأة بالتأمينات الاجتماعية

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:23 م
بعد تصديق الرئيس على القانون..تعرف على نظام المكافأة بالتأمينات الاجتماعية مجلس النواب
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019، ومن الميزات التى نص عليها القانون ما يسمى بـ"نظام المكافأة"، كإحدى الميزات التأمينية للمؤمن عليهم.

وتنص المادة (36) من القانون، على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

ويمول نظام المكافأة مما يأتى:

 

‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.

 

 - حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

بينما نصت المادة (37) على يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون.

وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

 

 


قانون التأمينات

السيسى

عاجل

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد تصديق الرئيس

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:29 م

كيف يمكن الاستفادة من نظام المكافأة بقانون التأمينات الاجتماعية؟

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:25 م

الرئيس السيسى يصدق على قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:38 م

"قوى البرلمان": قانون التأمينات الجديد يستهدف ضمان معاش يقارب الدخل الحقيقى

الجمعة، 16 أغسطس 2019 09:47 ص

الصحف المصرية: تاريخ جديد للذهب.. إطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية الشهر المقبل.. عميد الأورام: المعهد يعمل بكامل طاقته غدا.. "قانون التأمينات الجديد" حصن الناس الشقيانة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 12:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

البنك الأهلى: خفض عائد الشهادات إلى 14%.. وقرار الفائدة يدعم الاستثمار

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض؟.. انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى أهم الأسباب.. ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.. استمرار انخفاض معدل البطالة

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة