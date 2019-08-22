بدء اللجنة الأولى للثانوية الأزهرية دور ثان بالصرف للأدبى والاستاتيكا للعلمى

كتب لؤى على

بدأ طلاب الدرو الثانى للثانوية الأزهرية اللجنة الأولى بامتحانات الدور الثانى، فى يومها السادس، ويؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان مادة الصرف، التى تستمر حتى الحادية عشرة، كما يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الاستاتيكا.

يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، وبلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.