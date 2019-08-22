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بالأسماء.. ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية بعد الفصل فى تظلمات القضاة

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:24 م
بالأسماء.. ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية بعد الفصل فى تظلمات القضاة دار القضاء العالى-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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انتهى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر من فحص تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ .
وحصل اليوم السابع على  نتيجة تظلمات القضاة علي الجزء الاول من الحركة القضائيةف، للعام القضائي الجديد ، الذى يبدأ أول اكتوبر المقبل.
 
وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الإثنين، قرارا بترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف و338 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف، وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار .
 
وقد راعى المجلس خلال الحركة رغبات القضاة والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
 

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