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ايطاليا تطرد مغربية زوجة ملاكم تنظيم داعش الإرهابى

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:35 م
ايطاليا تطرد مغربية زوجة ملاكم تنظيم داعش الإرهابى الداخلية الإيطالية
كتبت فاطمة شوقى

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قالت وكالة "آكى" الإيطالية إن وزارة الداخلية الإيطالية أكدت طرد المواطنة المغربية (س.ب) زوجة عبد الرحيم متحرك، ملاكم تنظيم داعش، المتهم بالارهاب والذى يوجد فى السجن حاليا".

وأشارت الوكالة إلى أنه وفقا لمصادر من وزارة الداخلية الإيطالية فإن "تم إعادة المرأة من قبل رجال شرطة مدينة ليكو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الذين نفذوا أمر الإعادة لأسباب تتعلق بأمن الدولة، والذى وقعه وزير الداخلية ماتيو سالفينى"، مبينة أن "المواطنة المغربية اعتبرت هى الأخرى مرتبطة بالتنظيم الذى يمتلك أهداف إرهابية، وأدينت لهذا السبب".

وأوضحت مصادر الداخلية أن ملاكم داعش، اللقب الذى أطلق عليه لأنه كان رياضيًا موهوبًا فى هذه الرياضة وتحدث حينها عن هجوم محتمل ضد الفاتيكان، تم إخطاره أيضًا بسحب جنسيته الإيطالية، بناء على اقتراح وزارة الداخلية قبل بضعة أشهر".

 

 


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