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الكهرباء: 29 ألف و800 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:47 ص
الكهرباء: 29 ألف و800 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم محطة كهرباء
كتب على عبد الرحمن

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كشف مرصد الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الخميس، هو 29 ألف و800 ميجاوات، وهو نفس أقصى حمل وصلت له الشبكة أمس.
 
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى اليوم، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا  و745 ميجاوات.
 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".
 
فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.
 
 

وزاره الكهرباء

الكهرباء والطاقه

اسعار الكهرباء

احمال الكهرباء

تخفيف الاحمال

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