سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 09:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب شركة لتزويره رخص السيارات فى البساتين

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:41 ص
القبض على صاحب شركة لتزويره رخص السيارات فى البساتين القبض على صاحب الشركة
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب شركة لتزويره الأوراق والمحررات الرسمية لرخص السيارات، وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجح ضباط قسم مباحث المرور فى ضبط "سيد . م . ف" 44 سنة صاحب شركة لتوريد مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة البساتين، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7917 لسنة 2011م مصر القديمة " أموال عامة " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية  رقم 5560 لسنة 2019م دار السلام " تبديد " والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 22/6/2019م، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية ورخص تسيير السيارات.
 
وعثر بحوزته على المضبوطات "8 رخص تسيير سيارات خالية البيانات، 8  غلاف بلاستيك ذى علامة مائية، مبلغ مالي 500 جنيه"، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله على المضبوطات من شخص آخر "جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه  بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب.

مباحث القاهرة

تزوير الرخص

النيابة العامة

البساتين

جرائم التزوير

تزوير رخص السييارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات في النزهة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:07 م

حبس تشكيل عصابى تخصص فى نشل هواتف السيدات بمصر القديمة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:29 م

تجديد حبس تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات النارية فى بولاق

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:18 م

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة النزهة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:45 م

سقوط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:35 م

حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهم بالمخدرات بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:32 م

النيابة تقرر حجز تشكيل عصابى تخصص فى نشل هواتف السيدات بمصر القديمة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:18 م

استعجال التحريات حول تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى بولاق

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:35 م

حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى الأزبكية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة