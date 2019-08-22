سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 02:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تحذر أمريكا من تدابير مضادة حال سريان التعريفات الجمركية

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:23 م
الصين تحذر أمريكا من تدابير مضادة حال سريان التعريفات الجمركية الرئيس الصينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 دعت الصين، اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى وقف تصعيد الحرب التجارية الأحادية، محذرة من أنها ستتخذ تدابير مضادة حازمة لحماية مصالح البلاد والشعب الصيني إذا أصبحت التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنت (واشنطن) فرضها سارية المفعول. 
 
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج - في تصريح خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة (بكين) اليوم - إن "قرار الولايات المتحدة بتأجيل بعض التعريفات الجمركية على سلع صينية يؤكد أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية، وإن التجار والمستهلكين الأمريكيين سيعانون من خسائر كبيرة إذا استمر الاحتكاك التجاري في التصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم".
 
وأضاف فنج أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة أرجأت الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الصينية حتى منتصف ديسمبر المقبل، إلا أن أي تعريفات جديدة سوف تزيد من حدة الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
 
وتابع: "نأمل أن تظهر الولايات المتحدة إخلاصها، وتلتقي مع الصين في منتصف الطريق للتوصل إلى حل مشترك قائم على المساواة والاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن الخطوة الأمريكية (فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار) تنتهك بشكل خطير توافق (أوساكا) بين رئيسي الدولتين. 
 

الولايات المتحدة

الصين

الحرب التجارية

التعريفات الجمركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة