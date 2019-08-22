الصين تحذر أمريكا من تدابير مضادة حال سريان التعريفات الجمركية

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دعت الصين، اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى وقف تصعيد الحرب التجارية الأحادية، محذرة من أنها ستتخذ تدابير مضادة حازمة لحماية مصالح البلاد والشعب الصيني إذا أصبحت التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنت (واشنطن) فرضها سارية المفعول.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج - في تصريح خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة (بكين) اليوم - إن "قرار الولايات المتحدة بتأجيل بعض التعريفات الجمركية على سلع صينية يؤكد أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية، وإن التجار والمستهلكين الأمريكيين سيعانون من خسائر كبيرة إذا استمر الاحتكاك التجاري في التصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم".

وأضاف فنج أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة أرجأت الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الصينية حتى منتصف ديسمبر المقبل، إلا أن أي تعريفات جديدة سوف تزيد من حدة الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتابع: "نأمل أن تظهر الولايات المتحدة إخلاصها، وتلتقي مع الصين في منتصف الطريق للتوصل إلى حل مشترك قائم على المساواة والاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن الخطوة الأمريكية (فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار) تنتهك بشكل خطير توافق (أوساكا) بين رئيسي الدولتين.